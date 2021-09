Controlli anti covid a Trani, rispetto delle norme nei locali ispezionati

Continua e non demorde l'attività svolta dalla Polizia di Stato e dedicata al rispetto della normativa antiCovid-19.Serata impegnativa, quella di ieri, per gli Agenti del Commissariato di Trani che hanno effettuato controlli presso numerosi locali della movida tranese: richiamo per giovani che vorrebbero che questa estate non finisse mai!Fortunatamente, l'attività svolta ha rincuorato gli operatori di Polizia che hanno potuto riscontrare, a differenza di quanto accaduto durante i controlli espletati nelle scorse settimane in tutta la provincia, un maggior rispetto, da parte dei gestori dei vari esercizi di ristorazione, delle prescrizioni imposte per prevenire la diffusione del Covid 19.Nei locali presi in esame, i dipendenti indossavano le mascherine e gli avventori sono risultati tutti regolarmente muniti di green pass con il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale.