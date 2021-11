Controlli nei luoghi della movida, in campo anche i Carabinieri di Trani

Anche nello scorso fine settimana sono proseguiti in maniera intensa e mirata i controlli da parte dei Carabinieri sulle zone dei comuni di Trani e Bisceglie, maggiormente interessate dal fenomeno della movida, tipica del week-end. In un quadro di grande sensibilità in alcuni dei più importanti centri della Provincia, dettata da un lato dalle ultime vicende di cronaca che hanno interessato Barletta e Bisceglie e dall'altro dalla rapida ripresa della diffusione del contagio da virus Covid-19, i Carabinieri, come nei precedenti week-end, hanno messo in atto specifici servizi straordinari nei punti più affollati delle cittadine di Trani e Bisceglie, proprio per evitare disordini e scongiurare il rischio di incremento del contagio per il virus.Nelle serate di sabato e domenica, infatti, i Militari della Tenenza di Bisceglie e quelli della Stazione di Trani - anche in collaborazione con le rispettive unità della Polizia Locale per gli accertamenti amministrativi, tra cui la verifica del possesso e della regolarità dei "green-pass" – hanno controllato le vie cittadine e i centri storici, con particolare riguardo ai luoghi più frequentati dalla cosiddetta "movida", scongiurando sensibilmente il rischio di assembramenti e sensibilizzando i presenti al rispetto delle regole di distanziamento sociale e all'uso corretto dei dispositivi di protezione.È risultato, dunque, un fine settimana con lo stesso notevole affollamento dei luoghi di ritrovo, dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici, ma trascorso in maniera piuttosto tranquilla anche grazie all'attenzione riposta nel delicato fenomeno attraverso i predetti servizi, con numerose pattuglie appositamente dedicate che hanno svolto il controllo di 21 locali pubblici e 36 autoveicoli ed hanno proceduto al controllo e all'identificazione di 241 persone riversatesi nei luoghi della "movida", elevando 8 sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada ed altrettante 8 per mancato rispetto della normativa anti-covid in merito all'uso delle mascherine e al possesso del green-pass.