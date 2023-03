Convocato il Consiglio comunale per mercoledì 29 marzo

1. Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari

2. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie

3. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024. Approvazione

4. Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023 - 2025 e dell'elenco annuale 2023. Approvazione

5. Acquisizione e accettazione nel patrimonio indisponibile dell'Ente comunale degli immobili oggetto della proposta di transazione della Brick s.r.l del 25 ottobre 2022

6. Istituzione dei diritti per l'istruttoria delle pratiche per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)

7. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Approvazione

8. Autorizzazione svolgimento di asta pubblica per la cessione del ramo vendita dell'energia elettrica in regime di tutela

9. Riconoscimento debito fuori bilancio afferente il lodo arbitrale n. 2 del 22.07.2022 rep. 276/2022. Soggetto creditore: omissis

10. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 97/2022 del Giudice di Pace di Corato in favore di omissis.

11. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.ro 875/2022, emessa dal Giudice di Pace di Trani, nel giudizio 243/2021 r.g. Esecuzione. Creditore: omissis

12. Riconoscimento debito fuori bilancio Tar Puglia - sez. II. n. 418/2020 reg. ric. decreto decisorio n. 14/2023. Refusione spese di giudizio a favore di parte ricorrente. Creditore: Wind tre S.p.A.

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 31 marzo alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno: