Coronavirus, Piazzolla: "Non abbassiamo la guardia, servono responsabilità e attenzione"

"La situazione relativa ai contagi da Coronavirus desta nuovamente preoccupazione: è necessario un senso di responsabilità e attenzione da parte di tutti per non incorrere in nuovi focolai". Lo afferma in una nota l'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente, condividendo una riflessione sul momento delicato in relazione ai dati in aumento dei casi positivi da Covid."Il virus è ancora tra noi: potrà sembrare banale, - continua Piazzolla - ma è sempre bene tenerlo a mente, come monito dopo il brutto momento che tutti abbiamo attraversato durante il lockdown, e che tanti di noi continuano a vivere ancora oggi. E' fondamentale rispettare il distanziamento sia al chiuso che nei luoghi all'aperto, e proteggersi opportunamente con la mascherina. In questi giorni, diversi concittadini pugliesi sono rientrati dalle vacanze all'estero e, purtroppo, positivi al tampone: un ulteriore segnale che ci induce a non abbassare la guardia perchè il virus è presente ovunque. Non dimentichiamo tutto quello che abbiamo dovuto vivere, tra sacrifici e privazioni, durante, la quarantena forzata nelle nostre case, ricordandoci soprattutto di chi ha perduto un familiare durante a causa della pandemia, di tutti coloro che attualmente combattono contro il Covid e dei tantissimi operatori sanitari che hanno lottato in prima linea per salvare vite, e continuano a farlo.Destano preoccupazione le foto di assembramenti in discoteche al chiuso e all'aperto, locali e spiagge. In questi luoghi, che radunano moltissima gente, è molto difficile garantire il distanziamento e le misure di sicurezza, perciò è necessario che si intervenga con misure idonee per salvaguardare la salute di tutti ed evitare che il virus circoli indisturbato", conclude Piazzolla.