Correre la mezza maratona in garage, come mantenersi in forma ai tempi del Coronavirus

Social Video 41 secondi Mezza maratona in garage

I tranesi, come milioni di italiani, stanno in casa per limitare il contagio. In spazi spesso ristretti, con la voglia di una passeggiata. Eppure, anche questo periodo può avere risvolti positivi, far riscoprire hobby, passioni e, perché no, battere nuovi record come quello di correre una 21 km nel garage della propria abitazione. È quello che ha fatto un'atleta della Tommaso Assi di Trani, Marco Rosselli, che ha deciso di trascorrere così la sua mattina di Pasqua, correndo una mezza maratona nel suo garage.Rosselli aveva deciso di accettare una sfida giunta dai Social, vincendola con successo. I 21 km, infatti, sono stati percorsi in un'ora, 49 minuti e 58 secondi. A distanza di qualche settimana dall'iniziativa delle magliette blu sui balconi, si torna così a parlare della Tommaso Assi e dei suoi atleti che, pur di non rinunciare alle loro passioni, trasformano la quarantena in un'occasione per superare i propri limiti e mantenersi in forma.