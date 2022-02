Covid: 26 detenuti e 24 poliziotti risultati positivi nel carcere di Trani

Dal segretario nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Federico Pilagatti non arriva un semplice bollettino covid all'interno del penitenziario di Trani, ma notizie di una situazione che sta diventando sempre più drammatica per la carenza di personale, con i poliziotti sottoposti a carichi di lavoro massacranti.Senza mezzi termini viene condannata una "amministrazione irresponsabile, in particolare del provveditorato regionale che ha preteso l' apertura della sezione blu e semilibertà senza mandare un solo agente in più.I poliziotti sono stremati: i livelli di sicurezza sono sempre più bassi e il loro numero è davvero sempre più scarso, non solo a causa dei pensionamenti di alcuni colleghi e per il mancato reintegro nella struttura di nuove unità, ma anche per il covid che ha contagiato 24 poliziotti".Ad essi vanno aggiunti, aggiunge Pilagatti, anche alcuni poliziotti in malattia proprio a causa dei turni massacranti e delle condizioni difficili in cui svolgono il proprio lavoro.