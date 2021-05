Covid, Emiliano a pugliesi: "Vacanze in Puglia per l'economia"

"Ai pugliesi dico di fare le vacanze in Puglia, così aiutiamo anche i nostri operatori ed evitiamo quanto accaduto la passata stagione" quando "moltissimi pugliesi che sono andati in Spagna, in Grecia sono tornati contagiati con le varie varianti". "Se i pugliesi fanno le vacanze in Puglia siamo tutti più tranquilli". E' il consiglio del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che giunge all'inizio della settimana in cui si registra un calo consistente di contagi. In quella appena conclusa sono stati -38% dei nuovi casi rispetto ai sette giorni precedenti con una media giornaliera di circa 525 positivi. Numeri che non si registravano dalla fine dello scorso ottobre, quando si innescò la seconda ondata.La campagna vaccinale pugliese procede in linea con le indicazioni della struttura commissariale e da ieri possono aderire anche i nati tra il 1970 e il 1973, dal 19 maggio potranno farlo i nati tra il 1974-1977. Per tutte le date l'attivazione del servizio è prevista per le 14:00, a giugno dovrebbero arrivare 1,5 milioni di dosi.