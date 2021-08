Covid, nella Bat sempre più giovani vaccinati tra i 12 e i 19 anni

Sono 5.267.591 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.45 di ieri dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.644.425).Cresce in maniera costante la percentuale di giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni che nella provincia Bat stanno aderendo alla campagna vaccinale. In 16219, pari al 54 per cento della popolazione di riferimento, hanno già ricevuto la prima dose mentre in 4445 hanno completato il ciclo vaccinale. In tutti gli hub è possibile procedere a sportello senza prenotazione seguendo il calendario già pubblicato mentre giornate riservate ai giovani sono state programmate per questa settimana già su Barletta (venerdì 27 dalle 9 alle 13) e San Ferdinando (il 26 dalle 15 alle 19 e il 28 dalle 9 alle 13).