Covid, nuovi casi in due diverse scuole di Trani

Istituti chiusi per sanificazione

Ancora nuovi casi di Covid in due diverse scuole di Trani, oltre quelli annunciati nella giornata di ieri , a soli pochi giorni dal ritorno sui banchi secondo le intenzioni del Governo. Più precisamente una scuola primaria di Trani ha comunicato alle famiglie tramite circolare la chiusura del plesso lunedì 12 a causa di sanificazione degli ambienti per riprendere regolarmente martedì 13. Casi di positività si registrano anche in una scuola dell'infanzia.