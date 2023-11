Cresce Italia Viva a Trani, venerdì la presentazione

A Trani nuova linfa per Italia Viva con l'adesione di quattro consiglieri comunali e di un assessore.A consacrarne l'ingresso venerdì 3 novembre 2023 saranno la presidente della cabina di regia di Italia Viva, Teresa Bellanova, il presidente di Italia Viva Puglia, Massimiliano Stellato e il presidente di Italia Viva B.A.T., Ruggiero Crudele con un incontro pubblico in programma alle ore 18.00 presso l'Auditorium "San Luigi".Ad aderire al partito di Matteo Renzi il consigliere provinciale e comunale Tommaso Laurora che assume l'importante ruolo di vice presidente regionale dei centristi.Entrano a far parte del movimento renziano anche i consiglieri comunali Felice Corraro, Mariangela Scialandrone ed Erika Laurora oltre all'assessore di riferimento nella locale giunta comunale Bottaro, Giovanna Pizzichillo, delegata alle Attività Produttive, Commercio, Artigianato, Politiche per lo Sviluppo Economico e Politiche Abitative.La cittadinanza è invitata.