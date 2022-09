Croce Bianca: da oggi le prenotazioni per il primo screening dermatologico gratuito

L'appuntamento per sabato 10 settembre dalle 9:00 alle 12:00,le istruzioni per prenotarsi

Quei nei dalla forma irregolare, che magari nel tempo stanno aumentando di volume e che magari stiamo trascurando:la Croce Bianca mette a disposizione dei cittadini la possibilità di esaminarli gratuitamente per stabilire se sia necessario un approfondimento o una asportazione oppure se tutto sia tranquillo.Con la consulenza del dermatologo dott. Umberto Leuce infatti, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Croce Bianca Trani OdV ha deliberato di dare inizio ad uno screening dermatologico gratuito per mappatura dei nei con dermoscopia, a partire da sabato 10 settembre 2022 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00).Lo screening sarà realizzato in collaborazione con ARGES OdV, nel loro ambulatorio presente in Croce Bianca.Le visite saranno effettuate ogni 15 minuti su base prenotazione fatta con messaggio whatsapp oppure email specificando nome cognome, numero di telefonino ed orario richiesto. Sarà dato riscontro mediante un messaggio di conferma e di definizione dell'orario.mobile: 391.4999495mail: crocebiancatrani@gmail.comSi chiede la puntualità ed il rispetto della prenotazione confermata.La segreteria, affidata alla dott.ssa Elena Mucci, risponde nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00