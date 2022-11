Croce Bianca, screening diabetico ai giovani delI'Istituto Aldo Moro

Sabato prossimo 26 novembre Croce Bianca con Lions e Rotary saranno presenti presso l'Ites "A. Moro" di Trani per eseguire lo screening diabetico agli studenti maggiorenni.Nel pomeriggio, alle ore 17.30, presso l'Auditorium "S. Loiodice" della Croce Bianca (Via E. Fusco 57 - Trani ) si terrà la prima Giornata sul Diabete che vedrà moderatore il Socio della Direzione Sanitaria dott. Michele Mastrodonato e tra i relatori il Direttore Sanitario dott. Raniero Mignini con il farmacista dott. Francesco D'Amore (segretario nazionale A.N.E.F.) e la Dirigente Medico branca Endocrinologia Asl Ba e Bat dott.ssa Ottilia De Robertis.Nella prima giornata di sabato 26 novembre si parlerà di Prevenzione e Terapia del Diabete. La seconda Giornata sul diabete è programmata per sabato 28 gennaio 2023 e si occuperà di Complicanze del diabete (parte I). La terza Giornata sul Diabete è programmata per sabato 25 febbraio 2023 e si occuperà di Complicanze del diabete (parte II).