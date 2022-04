Crocifisso di Colonna, il programma ufficiale dei festeggiamenti

Riceviamo e pubblichiamo il programma dei festeggiamenti in onore del S.S. Crocifisso di Colonna.Dal 30 aprile al 2 maggio 2022 (Triduo di preparazione) Santuario Santa Maria di ColonnaOre 18:30 Santo RosarioOre 19:00 Santa Messa presieduta da P. Stefano Trio, Missionario del Preziosissimo Sangue.SABATO 30 APRILEOre 20:00 Concerto meditazione in onore del Crocifisso di Colonna per due flauti e organo a cura dei M. Gianpiero Grilli, Ylenia Carbonara e Pierluigi Mazzoni.MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022 – SOLENNITA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSOOre 6,30 Santuario Santa Maria di Colonna – Santa Messa celebrata dal Can. Domenico Gramegna, Rettore del Santuario.Ore 8,00 Santuario Santa Maria di Colonna – Santa Messa (solo in caso di condizioni meteo avverse).Ore 9,000 Giro per le vie della città del gruppo bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.Ore 9,30 Santa Messa (solo in caso di condizioni meteo avverse).Ore 10,00 Piazzale Santa Maria di Colonna – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie titolare di Nazareth, con la partecipazione del Clero cittadino, delle Autorità Civili e Militari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e associazioni religiose di Trani.Ore 11,00 Piazzale Santa Maria di Colonna – Particolare Preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna.Ore 12.00 Imbarco del SS. Crocifisso dal lido A.N.M.I. sul Motopesca "MARIACHIARA DAIANA" a devozione del Sig. Patrizio Tedeschi. Il Crocifisso sarà traghettato dal lido A.N.M.I. al Motopesca a cura del Sig. Davide Bruno.Ore 12.30 Arrivo in Porto del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN). Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino, dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, dell'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire, che percorrerà il seguente itinerario: Molo Santa Lucia, Via Banchina al porto, Via Statuti Marittimi, Piazza Plebiscito, Via San Giorgio, Via Mario Pagano, Piazza della Repubblica, Via de Robertis, Via Annibale M. di Francia, Via Sandro Pertini, Via Di Vittorio, Via Di Vagno, Chiesa San Magno, Vescovo Martire dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli.PARROCCHIA SAN MAGNO, VESCOVO E MARTIREOre 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo di Preghiera della Divina Misericordia.Ore 19.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, e animata dal Coro Parrocchiale.Ore 20.30 Concerto Meditazione "Mysterium Crucis" a cura del Coro Parrocchiale di San Magno, Vescovo e Martire.MERCOLEDÌ 4 MAGGIOOre 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Parrocchiale, Can. Michele Caporusso.Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo dei Cenacoli Mariani.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dal Gruppo dei Cenacoli Mariani e dal Coro Parrocchiale.GIOVEDÌ 5 MAGGIOOre 09.00–18,00 Esposizione e Adorazione Eucaristica silenziosa – Celebrazione dell'Ora Media (Ora Sesta – Ora Nona).Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dalla Comunità Dono di Maria.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Coordinatore Cittadino Can. Gaetano Lops, e animata dalla Comunità Dono di Maria.Ore 20.30 Adorazione Eucaristica animata dalla Comunità dono di Maria.VENERDÌ 6 MAGGIOOre 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore del Santuario di Colonna, Can. Domenico Gramegna.Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire e dal Coro Parrocchiale.Ore 20.30 Momento di preghiera a cura dei Giovani e Giovanissimi, animato dalla Pastorale Giovanile Cittadina e presieduto dal coordinatore Cittadino di P.G. Can. Michele Caporusso.SABATO 7 MAGGIOOre 17.00 Momento di preghiera con i Fanciulli di Scuola Elementare e Media, genitori, catechisti.Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo Caritas.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dal Gruppo Caritas e dal Coro Parrocchiale.Ore 20.30 Musical "Il Risorto".DOMENICA 8 MAGGIOOre 08.30 – 10.30 – 12.00 Celebrazioni EucaristicheOre 13.00 Pranzo di Comunità c/o l'Auditorium "Mons. Pichierri"Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato Gruppo della Tenerezza.Ore 19.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale, Sac. Sergio Pellegrini, e animata dal Gruppo della Tenerezza e dal Coro Parrocchiale.LUNEDÌ 9 MAGGIOOre 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Parrocchiale, Can. Michele Caporusso.Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo di Preghiera della Divina Misericordia.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica dal Parroco Can. Dino Cimadomo e animata dal Gruppo di Preghiera della Divina Misericordia e dal Coro Parrocchiale.Ore 20.00 Cammino di Preghiera con il SS. Crocifisso di Colonna per le strade del territorio parrocchiale animata dai vari Gruppi e Movimenti della Comunità con il seguente itinerario: Tempio Parrocchiale – Tempio Parrocchiale – Via Giuseppe di Vittorio – Via Superga – Via Monte d'Alba – Via Giuseppe di Vagno – Via Giuseppe di Vittorio – Via Palmiro Togliatti – Via Giuseppe Verdi – Via Giuseppe Alberto Pugliese – Via Ruggiero Leoncavallo – Via Sant'Annibale Maria di Francia – Via Giorgio Almirante – Tempio Parrocchiale.MARTEDÌ 10 MAGGIOOre 08.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Parrocchiale, Can. Michele Caporusso.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Can. Dino Cimadomo e animata dal Coro Parrocchiale.Ore 20.00 Adorazione della Croce con la preghiera di Taizè.MERCOLEDÌ 11 MAGGIOOre 19.00 Concelebrazione Eucaristica dal Parroco Can. Dino Cimadomo e animata dalla Comunità Neocatecumenale e dal Coro Parrocchiale.Ore 20.00 Lectio Divina sui racconti della Passione tenuta da Can. Raffaele SarnoGIOVEDÌ 12 MAGGIOOre 09.00-18,00 Esposizione e Adorazione Eucaristica silenziosa – Celebrazione dell'Ora Media (Ora Sesta).Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario animato dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire.Ore 19.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Can. Dino Cimadomo, e animata dall'Associazione di San Magno, Vescovo e Martire e dal Coro Parrocchiale.Ore 20.00 VIA LUCIS per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite, degli Scout, dell'UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: Chiesa di San Magno, Via Di Vagno, Via Di Vittorio, Via Togliatti, Via de Robertis, Corso Imbriani, Via Tasselgardo, Lungomare Cristoforo Colombo, Santuario di Santa Maria di Colonna