Cultura della Legalità alla scuola Petronelli

Nell'ambito del Progetto "Formazione della cultura della legalità", l'Arma dei Carabinieri ha promosso incontri formativo-educativi per gli alunni delle classi quinte del 2° C.D. "Mons. Petronelli" di Trani che si sono conclusi sabato 1 aprile.Il Capitano P. Trotta e il Maresciallo A. Salvino, in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri di Trani, hanno affrontato con gli alunni tematiche relative alla cultura della legalità intesa come rispetto delle regole, valori inviolabili, ma soprattutto come rispetto della dignità di ogni persona, che si fonda sulla reciprocità.I relatori hanno interpretato, poi, il significato dell'essere militari "nei secoli fedeli" all'amor di patria e ai suoi simboli, nonché i loro compiti di Difesa dello Stato e Tutela del Cittadino e dell'Ambiente.Sono stati affrontati, con la dovuta attenzione, anche temi di grande attualità, quali la sicurezza stradale e le norme che ne regolano la circolazione, l'educazione ambientale, con riferimento ai Carabinieri Forestali, e il cyberbullismo legato ai pericoli dell'uso improprio di Internet e dei social network.Alla formazione è seguito un "question-time" molto vivace che ha visto tutti gli alunni coinvolti particolarmente entusiasti ed interessati alle tematiche proposte.Si ringrazia sentitamente l'Arma dei Carabinieri per la preziosa iniziativa rivolta alla Nostra Comunità Scolastica e per la collaborazione, professionalità e disponibilità dimostrate quotidianamente