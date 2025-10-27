"Cultura è cittadinanza": Ledo Prato a Trani per sfidare la retorica

In un tempo in cui la parola "cultura" rischia di essere svuotata e relegata nei salotti, c'è chi la richiama con forza al suo ruolo di leva per il cambiamento e promessa di cittadinanza attiva. È questo il cuore del dibattito che si terrà a Trani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30, a Palazzo delle Arti Beltrani. L'appuntamento, curato da Delle Arti ODV ETS, vedrà protagonista, voce autorevole nel panorama delle politiche culturali italiane e anima instancabile dell'associazione Mecenate 90, che presenterà il suo ultimo libro "Cultura è cittadinanza. Esperienze pratiche e futuri possibili" (Donzelli Editore).In un'epoca segnata da guerre e crisi globali, l'opera di Prato è un appello appassionato a rimettere la cultura al centro come motore di libertà, uguaglianza e speranza. Il libro, che nasce da una conversazione con lo scrittore Paolo Di Paolo, non è solo un bilancio delle esperienze dell'autore, ma un vero e proprio manifesto. Attraversa quarant'anni di impegno civile e progettazione culturale: dalla militanza sindacale nella Napoli difficile alla visione di una cultura capace di generare diritti, occupazione e futuro.A dialogare con Ledo Prato sarà una firma di prestigio del giornalismo regionale, Giancarlo Fiume, caporedattore della TGR Rai Puglia. Il confronto promette di scavare con lucidità nei nodi irrisolti del rapporto tra cultura, politica e impresa."Cultura è cittadinanza" è un invito collettivo a ripensare il patrimonio come bene comune e strumento di coesione sociale. Prato interroga il lettore e le istituzioni su "cosa impedisce all'Italia, con il suo immenso patrimonio, di essere leader nell'economia della conoscenza?". La risposta, secondo l'autore, risiede nella "miopia di una classe politica e imprenditoriale che ha scelto la conservazione al posto del coraggio".Da qui la tesi centrale: la cultura non può agire da sola, "ha bisogno della politica. Se non è così, è solo retorica". La serata, dunque, non sarà una semplice presentazione, ma un'immersione in un dialogo necessario per chiunque creda nella partecipazione e nella responsabilità.L'ingresso all'evento è gratuito. È tuttavia consigliata la prenotazione contattando Palazzo delle Arti Beltrani (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).