Cuore e dintorni, esce oggi il primo singolo del tranese Francesco Cioffi

BIO

"Cuore e dintorni" è il primo singolo di Francesco Cioffi per LeIndieMusic, distribuito da Artist First, in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 25 marzo.Francesco, intimo come non mai, racconta questo del suo brano: "L'amore è una medaglia con due facce. La seconda è il dolore. Non si può pensare di amare senza dover lottare come lottano due leoni, come lottano fra di loro le forze stesse della natura. Occorre prendersi cura della persona che si ama, munendosi di un kit di sopravvivenza. A volte c'è bisogno di sciogliere parecchia neve prima di trovare il calore del cuore, e bruciarsi le mani dal freddo, perché non esiste amore senza dolore".Il brano è interamente prodotto da MOLLA (Luca Giura), che ha riconosciuto in Francesco la penna romantica e non banale. Da qui parte la collaborazione a questo brano e ai brani futuri.Francesco Cioffi: musicista, cantautore. Classe 1977, cresciuto a pane, Dalla, Fabi e Gazzè. Vive a Trani, in Puglia. A 28 anni fonda la band Medison. Il mare fa da sfondo ai suoi brani, ispirando ogni verso.Tra il 2017 e il 2018 suona in numerosi teatri d'Italia con lo spettacolo In(di)visibili. Nel 2021 decide di intraprendere la carriera solista. Dall'incontro con Molla nasce la collaborazione al primo suo singolo "cuore e dintorni" in uscita il 25 marzo 2022.