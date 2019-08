Cyberbullismo e femminicidio, se ne parla oggi presso l'Anmi Trani

Tina Ottavino, presidente della a.p.s. AleXott in collaborazione con A.N.M.I. gruppo di Trani, organizzano un evento facente parte della rassegna "FERMA L'ONDA ALLA CULTURA" dal titolo "NON VEDO NON SENTO NON PARLO MA ACCADE CHE...".L'obiettivo è quello di provocare e sensibilizzare la comunità attraverso una conferenza e la presentazione di un libro. Alle ore 20,00 del giorno 23 agosto l'avv. Antonio Maria La Scala terrà il ruolo di conferenziere in qualità di presidente nazionale A.N.F.I., presidente nazionale Gens Nova (cyberbullismo), esperto nella tutela della donna da atti violenti come il femminicidio e figura legale nella trasmissione Chi L'Ha Visto - Rai Tre.A seguire la presentazione del libro coscritto dalle autrici Antonella Caprio (autrice), Annamaria Minunno (giornalista) e Carla Spagnuolo (magistrato), dal titolo: "IO VALGO DI PIU'" (edito da Radici Future). La presentazione sarà a cura della professoressa Paola Mauro.Durante lo svolgimento saranno presenti note figure locali: Nicola Lampidecchia (presidente A.N.M.I.), Nunzio Grande (presidente emerito del sodalizio A.N.M.I. di Trani), avv. Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), assessora alle politiche sociali Patrizia Cormio, dott. GIuseppe D'innella (presidente Lega navale di Trani), avv. Vittorio Tolomeo (esperto e profondo conoscitore delle tradizioni e storia locale), am.din.sq. Michele Di Pinto (consigliere nazionale A.N.M.I.), Gesùmino Laghezza (delegato regionale A.N.M I.), dott.ssa Valentina Palmieri (referente del c.a.v. S.A.V E, della cooperativa promozione sociale e solidarietà di Trani), dott. Leonardo Cuocci Martorano (comandante del Comando della Polizia. locale di Trani)In rappresentanza del comando Guardia di Finanza di Trani saranno presenti il Mr.llo Luigi Riefolo, il dott. Francesco Triggiani (primo dirigente del Commissariato della P.S. di Trani), Mr.llo Nicola Chiechi (segretario regionale Puglia della Ass. Tutela Forze Armate). Presenze non definite al momento, per ovvi motivi operativi, del corpo comando guardia costiera.Al termine della serata è prevista una degustazione di prodotti artigianali, offerto dalle sapienti mani delle mogli dei soci A. N M I. L'ingresso è gratuito.