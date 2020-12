Da domenica anche il Castello Svevo illuminerà il Natale

Sarà accompagnata dal suono delle campane della Cattedrale di Trani in un connubio suggestivo di luce e suono, l'accensione del nuovo impianto che illuminerà il Castello Svevo di trani, una delle prime iniziative della nuova direttrice , architetto Anita Guarnieri.La cerimonia avrà inizio alle ore 19.00 alla presenza di Don Mauro Sarni, rettore della Cattedrale di Trani, di Don Mimmo de Toma, Vicario episcopale per Trani, del sindaco Amedeo Bottaro, del Cav. Natale Pagano e della moglie Isabella Ciccolella, presidente della Fondazione S.e.c.a.Le luci del Castello resteranno accese dalle 19.00 fino alle 22.00 del 20 dicembre e nei giorni a seguire dalle 17.00 alle 22.00, fino al primo gennaio 2021.Il 24, il 25 dicembre e durante la notte di Capodanno il Castello con le sue luci resterà acceso fino all'alba, per festeggiare il Natale e accogliere il nuovo anno con un sorriso di speranza.