Da StarPops la cena evento con l’artista Isa Pistillo, la musica dei Ritmochic Duo e le prelibatezze dei fratelli Sgarra

L'arte creativa di un grande chef è una finestra spalancata sul mondo. Felice Sgarra e la sua famiglia hanno nuovi orizzonti da dedicare alla ricerca di nuove formule di accoglienza. Accanto alla bellissima Casa Sgarra ed alle sue eccellenze enogastronomiche, è nato il bar contemporaneo StarPops, una moderna espressione sensoriale di colore vivace e di ispirazione alla stagione esaltante e fresca della pop ed optical art degli Anni Sessanta e Settanta.

Il colpo d'occhio è straordinario, con il richiamo alle immense distese di grano della Puglia, materia prima ed insostituibile del gusto, e alla terra fertile, da cui tutto origina, offre un caleidoscopio di bontà che va dal pane di alta qualità al gelato artigianale.La formula induce allo spirito conviviale della regione ed invita all'arte dell'abbandono piacevole alla meditazione, al dialogo ed alla fruizione di proposte artistiche innovative e di pregio. La parola guida è "A STARE", che nel linguaggio pugliese rappresenta proprio l'ozio attivo e rigenerante. Ma il riferimento è anche all'idioma inglese, "to stare", ammirare, che è in sintesi la contemplazione estatica ed il piacere della percezione sensoriale, in una mirabile sintesi dell'atmosfera e dei cromatismi della nuova creatura dei fratelli Sgarra.Ad ampliare l'orizzonte dei tre fabulous Sgarra, nuova forza di assoluto valore, per difendere insieme il primato di un'artigianalità superiore ed un coefficiente stellato di qualità della ristorazione in tutte le sue declinazioni.Il grande stellato di Andria che a Trani ha trovato la sua nuova "Casa", e tutto il suo team, brigata compresa, non hanno più bisogno delle parole di presentazione, alla luce dei recenti successi e dei riscontri lusinghieri sulle più autorevoli guide gastronomiche italiane.conun'artista emergente ed autodidatta come. Con un Ipad l'artista coglierà i tratti caratteristici del volto delle persone disegnando gratuitamente il loro ritratto. La pittrice pugliese, nata nel 1969, è la fondatrice della start-up artistica Nineteenth, dedicata alla vendita di stampe d'arte, opere su tela ed abbigliamento.Ancora prima di avviare il proprio brand, la Pistillo ha partecipato con successo a delle importanti mostre come "Alle radici dell'umano" a Matera e "Fidelis Arte incontra Spazio M'arte- Milano". Negli ultimi tempi, la sua curiosità espressiva si è concentrata sull'illustrazione digitale, proiettata verso il futuro. La corrente stilistica di maggiore ispirazione è il geometrico cubismo del Primo Novecento di Picasso e Braque, con una sottolineata predilezione per le dolci figure femminili., che coloro che vorranno potranno portare gratuitamente a casa, dopo avere assaporato la straordinaria qualità del bouquet gastronomico di Felice Sgarra e della sua famiglia, ormai riconosciuta ed ammirata in tutta Italia.che farà danzare le nostre papille gustative, in equilibrio tra pugliesità ed estro creativo con un "Cocktail di gamberi e lampone", "Polpo nell'orto", "Fiori di zucchina di fine estate", la sua "Focaccia baccalà e lardo di colonnata", non senza undi preparazione del primo piatto "Orecchiette di grano arso con salsiccia affumicata e pomodoro con cacio ricotta". Finendo col dolce "Tartelletta di frutta fresca e crema alla vaniglia e bomba al gelato.alla chitarra e la voce accattivante e suadente di. Il cuoco stellato e la sua factory familiare sono pronti ai nuovi effetti speciali.