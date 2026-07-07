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Da Trani a Tirana: perché sempre più pugliesi scelgono l'Albania per le cure dentistiche

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Trani - lunedì 6 luglio 2026 15.52
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Chi vive a Trani lo sa: andare dal dentista, in Italia, è quasi sempre una spesa importante. Non è un caso isolato o una percezione: nel 2025 le famiglie italiane hanno speso in media circa 600 euro l'anno in cure odontoiatriche, e quasi una persona su due ha rinunciato anche solo a un controllo per motivi economici. Il Servizio Sanitario Nazionale copre poche prestazioni, riservate perlopiù a minori e categorie fragili, lasciando la maggior parte dei cittadini a rivolgersi al privato.

È in questo contesto che negli ultimi anni si è consolidata una rotta alternativa, e per chi vive nel Nord Barese è più a portata di mano di quanto sembri: l'Albania. Da Bari, un traghetto per Durazzo impiega circa otto ore; in aereo, da Bari o Brindisi, si atterra a Tirana in meno di un'ora. Per un impianto dentale o un ciclo di cure più articolato, che richiede comunque più di un appuntamento, la vicinanza geografica pesa quanto il risparmio economico.

E il risparmio, in questo settore, è reale: i costi di implantologia e delle cure protesiche in Albania sono generalmente inferiori del 50-70% rispetto ai listini italiani, complice un costo della vita e del personale più basso a parità di materiali e certificazioni (spesso italiane o tedesche, dato che molti specialisti albanesi si sono formati proprio in Italia). Non stiamo parlando di un mercato improvvisato: Tirana ospita oggi cliniche private strutturate, alcune dotate di laboratori odontotecnici interni e tecnologie di progettazione digitale del sorriso, che seguono pazienti provenienti non solo dall'Italia ma anche da Germania, Regno Unito e Israele.

Naturalmente il turismo dentale richiede attenzione: prima di prenotare, è buona norma verificare le certificazioni della clinica e dei singoli specialisti, chiedere una diagnosi (anche a distanza, tramite radiografie o TAC inviate via email) prima di partire, e informarsi su garanzie post-intervento e assistenza in caso di complicazioni una volta tornati in Italia. Chi si affida a cliniche dentali in Albania con esperienza consolidata su pazienti internazionali tende ad avere un percorso più lineare, proprio perché queste strutture hanno protocolli già rodati per la gestione a distanza del paziente straniero.

Per chi vive a Trani e provincia, insomma, la domanda non è più "conviene andare all'estero per curarsi i denti", ma "quale clinica scegliere e come organizzare il viaggio nel modo più efficiente". Una tendenza che si inserisce in un panorama locale dove, del resto, anche l'offerta sanitaria del territorio continua ad ampliarsi: basti pensare alla recente apertura della nuova sede di Pennetti Lab a Trinitapoli, segno che la domanda di servizi sanitari accessibili resta alta anche a due passi da casa.
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