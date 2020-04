Dal Ministero arrivano i pc e tablet per gli studenti Beltrani

Sono stati i volontari della Legambiente Trani a donare pc e tablet per gli studenti meno abbienti del 4^ Circola Didattico G. Beltrani. Gli strumenti fondamentali per la didattica a distanza arrivano direttamente dal Ministero dell'Istruzione per quegli studenti che tramite le loro famiglie avevano presentato domanda nei giorni scorsi.«Il Dirigente Scolastico del 4^ Circolo Didattico "G. Beltrani" e tutta la comunità scolastica ringraziano il Sig.Pentassuglia Marco e i volontari del settore Legambiente per la disponibilità e la tempestività con la quale hanno effettuato la consegna dei pc e tablet ai nostri utenti nella giornata dell'8 aprile scorso» - scrive in una nota il dirigente Michele Maggialetti. «Nel contempo si coglie l'occasione per augurare a tutta la cittadinanza una Serena e Buona Pasqua».