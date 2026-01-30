Scuola e Lavoro
Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
Cinque studenti tranesi premiati dall'Ufficio Scolastico Territoriale BAT. Il Liceo Scientifico celebra i suoi nuovi iscritti e ringrazia la scuola media di provenienza: "Un modello di eccellenza e continuità educativa"
Trani - venerdì 30 gennaio 2026
Lo sport non è solo sudore e medaglie, è un filo rosso che unisce le tappe della crescita di un ragazzo. Ne è la prova la cerimonia tenutasi ieri, 29 gennaio, presso il Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria, dove l'Ufficio Scolastico Territoriale BAT ha celebrato i giovani talenti dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Tra i protagonisti, brillano i nomi di Federico Battaglia, Antonio Biancolillo, Claudia Pastore, Antonio Susco e Margherita Zucaro, cinque ragazzi che condividono un percorso speciale: hanno costruito il loro successo sportivo tra i banchi della Scuola Secondaria di I grado "G. Baldassarre" e oggi portano quella stessa determinazione nelle aule del Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani.
Una staffetta vincente tra scuole - Quello celebrato dal Liceo "Vecchi" è un vero e proprio "ponte virtuoso". L'istituto superiore, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Tannoia, ha voluto pubblicamente ringraziare la scuola di provenienza, i suoi docenti e il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Galiano, riconoscendo che dietro ogni giovane atleta c'è una comunità educante che ha saputo seminare bene. È un esempio raro e prezioso di continuità didattica: la scuola media forma il talento e il carattere, il liceo raccoglie il testimone per portarlo a maturazione.
Mens sana in corpore sano - Questi cinque studenti dimostrano che l'eccellenza non ha compartimenti stagni. Impegno, costanza e lealtà – valori appresi sul campo di gara – sono gli stessi strumenti che permettono di affrontare con successo le sfide dello studio liceale. Lo sport si conferma così non una distrazione, ma un potente veicolo di cittadinanza attiva e formazione integrale.
Congratulazioni a Federico, Antonio, Claudia, Antonio e Margherita anche dalla redazione di TraniViva, : siete la dimostrazione che con la giusta "squadra" (famiglia, scuola e allenatori) si può vincere nello sport e nella vita. Il "Vecchi" è pronto a correre con voi. tl@
