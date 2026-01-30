Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro

tl@

Lo sport non è solo sudore e medaglie, è un filo rosso che unisce le tappe della crescita di un ragazzo. Ne è la prova la cerimonia tenutasi ieri, 29 gennaio, presso il, dove l'Ufficio Scolastico Territoriale BAT ha celebrato i giovani talenti dei Giochi Sportivi Studenteschi.Tra i protagonisti, brillano i nomi diinque ragazzi che condividono un percorso speciale: hanno costruito il loro successo sportivo tra i banchi della Scuola Secondaria di I gradoe oggi portano quella stessa determinazione nelle aule deldi Trani.- Quello celebrato dal Liceo "Vecchi" è un vero e proprio "ponte virtuoso". L'istituto superiore, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssaha voluto pubblicamente ringraziare la scuola di provenienza, i suoi docenti e il Dirigente Scolastico, Prof., riconoscendo che dietro ogni giovane atleta c'è una comunità educante che ha saputo seminare bene. È un esempio raro e prezioso di: la scuola media forma il talento e il carattere, il liceo raccoglie il testimone per portarlo a maturazione.- Questi cinque studenti dimostrano che l'eccellenza non ha compartimenti stagni. Impegno, costanza e lealtà – valori appresi sul campo di gara – sono gli stessi strumenti che permettono di affrontare con successo le sfide dello studio liceale. Lo sport si conferma così non una distrazione, ma un potente veicolo die formazione integrale.a Federico, Antonio, Claudia, Antonio e Margherita anche dalla redazione di, : siete la dimostrazione che con la giusta "squadra" (famiglia, scuola e allenatori) si può vincere nello sport e nella vita. Il "Vecchi" è pronto a correre con voi.