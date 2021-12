Dall'1 gennaio soppressa l'isola ecologica mobile di via Gisotti

Resteranno attive quelle in via Annibale Maria di Francia e via Andria

AMIU informa gli utenti che dall'1 gennaio 2022 il numero di isole ecologiche mobili si ridurrà da 3 a 2 con la soppressione dell'isola ecologica mobile di via Gisotti.Resteranno attive dal 1° gennaio 2022 le isole ecologiche mobili di via Annibale Maria di Francia (nelle vicinanze dello stadio) e di via Andria (nei pressi dell'ex passaggio a livello), aperte dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Presso isole ecologiche mobili è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuti: carta, vetro, plastica e metalli, organico, non riciclabile (compresi pannoloni e pannolini), pile, indumenti usati e olio vegetale esausto.AMIU S.p.A. ricorda la possibilità di conferire i rifiuti anche presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 aperto tutti i giorni (anche la domenica) dalle ore 8.00 alle 13.00 ed il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 19.20.Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivendo alla pagina Facebook di AMIU Trani, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o tramite il sito www.amiutrani.it.L'amministrazione invita la cittadinanza ad attenersi alle indicazioni fornite ed a comportarsi con buon senso e spirito di collaborazione soprattutto in occasione dell'ultima notte dell'anno.