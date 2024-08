Dalla nomina degli scrutatori alla strada intitolata ad Enrico Berlinguer, Etica e Politica incontra sindaco e assessore

«Dopo tante richieste protocollate e comunicati stampa pubblicizzati, in questi giorni siamo stati ricevuti dal Sindaco Amedeo Bottaro e l'Assessore Mino Di Lernia per un cordiale scambio di idee su alcuni degli argomenti posti da Etica & Politica all'amministrazione.La nomina degli ScrutatoriCome avviene in altri Comuni (ad esempio Bari) abbiamo proposto al Sindaco, che ha convenuto, che la regolamentazione di questo capitolo deve essere stabilita dal consiglio comunale, per evitare che la commissione o il sindaco di turno possa decidere il da farsi di volta in volta. Pertanto, in attesa che il sindaco si confronti con la parte politica, e che consiglio decida di occuparsi di questo, noi faremo pervenire una nostra proposta di regolamento.Tassa di soggiornoSulla introduzione della tassa di soggiorno, sia il Sindaco che l'Assessore hanno dato rassicurazioni che necessariamente sarà fatto a breve. Pertanto noi, faremo arrivare le nostre proposte, segnalando quali sono i servizi che si possono realizzare con i fondi provenienti dalla tassa di soggiorno.Statuto e capitolo partecipazione popolareAnche in questo caso abbiamo avuto un proficuo incontro con il Segretario Generale e a breve ci formalizzerà alcuni impegni positivi che ha preso.La strada ad Enrico BerlinguerSulla richiesta di intitolare una strada ad Enrico Berlinguer, il Sindaco e l'Assessore si sono mostrati molto entusiasti e il Sindaco ha comunicato che ha già dato parere favorevole passando la pratica a chi di competenza. Ora non ci resta che aspettare e verificare.In conclusione Etica & Politica non può che ritenersi soddisfatta dell'esito degli incontri, a dimostrazione che quando si pongono argomenti di interesse della città in maniera non strumentale le risposte si ottengono. Ora non ci resta che attendere e verificare quando concordato».