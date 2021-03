Dantiamo tutto l'anno, i vincitori del concorso promosso dal liceo scientifico di Trani

Straordinario successo di pubblico alla Cerimonia di Premiazione del Concorso DantiAmo tutto l'anno, trasmessa on line sabato 27 marzo. Collegati in 400 sulla piattaforma MEET, tra dirigenti scolastici, docenti referenti e, soprattutto, studenti a rappresentare gli oltre 800 alunni che, da ben trentacinque scuole della Puglia intera, hanno scelto di aderire al concorso.Una grande festa, promossa dal Liceo Scientifico Vecchi di Trani, in onore dei 700 anni dalle morte del Sommo Poeta, e trasmessa, per tutti anche in diretta streaming su Youtube e sulla pagina Facebook del Vecchi. Dante connette e avvicina al di là di ogni più rosea aspettativa. Nell'Italia che non legge, 800 ragazzi pugliesi delle Scuole secondarie di primo e secondo grado hanno risposto con slancio ed inaspettato entusiasmo all'invito alla creatività sulle orme dantesche, lanciato dal Vecchi. Strepitosa la risposta degli studenti, tutta di altissimo livello la qualità degli elaborati.Così, alla presenza delle Autorità, quali, l'Assessore all'istruzione, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, Prof.ssa Francesca Zitoli, l'Assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Scuola, Università e Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo,il Dirigente dell'USP BA, Dott.ssa Giuseppina Lotito, la Presidente della Società Dante Alighieri (sez. di Trani), Prof.ssa Grazia Di Staso, la Dirigente Scolastica del Liceo Vecchi, Prof.ssa Angela Tannoia, ha salutato gli intervenuti e introdotto la Cerimonia, illustrando le finalità didattiche del Concorso.Dopo una significativa selezione degli oltre 350 lavori prodotti, per le varie tipologie, dagli studenti partecipanti al Concorso, la parola è stata ceduta all'ospite d'onore, il giornalista e critico letterario Piero Dorfles che ha tenuto una lectio magistralis sul tema : Dante e l'Altro. Umanesimo e la Commedia.Ed ecco finalmente, il momento clou della serata : la proclamazione dei vincitori del Concorso regionale. Per ogni tipologia (ndr 4 quattro in tutto), come nelle competizioni più importanti, sono stati individuati tre finalisti, di cui solo uno è salito poi sul podio, classificandosi al primo posto.Di seguito gli esiti delle operazioni, condotte dalla Commissione esaminatrice, costituita dalla Prof.ssa Grazia Di Staso, Avv. Giovanni Strippoli, Dott.ssa Anna Maria Annunziata Coletto, Dott.ssa Lucia Silvestris, Prof. Riccardo Viel, Prof.ssa Francesca Zitoli, Prof.ssa Nicoletta Ruggiero, Dott.ssa Alessandra Palmiotti, Prof.ssa Anna Antifora, Dott.ssa Lucia Cinque, Rappresentanti di tutti i Partner del Concorso:SEZIONE ESTERNACategoria A (Scuole Secondarie di primo grado)TIPOLOGIA 1(Poesia, racconto, Caviardage, graphic novel):1^ classificato Luigi Paolillo 2 B Rocca Bovio Palumbo Trani2^ classificato Michael Primiceri 2 E Galileo Galilei polo 3 Casarano3^ classificato Avvantaggiato Federico 2 A S.M. S. Pancrazio SalentinoTIPOLOGIA 2 (spot o corto amatoriale)1^ classificato Marco Zagaria classe 2 D Jannuzzi Di Donna Andria(lavoro di gruppo) 2^ classificato l'intera classe 3 A della S. M. S. E. Springer Surbo (Le)3^ classificato Sofia Zaccaro classe 2 I S.M.S Bovio Mazzini Canosa (lavoro di gruppo)TIPOLOGIA 3 (poster brochure lapbook)1^ classificato Tomas Ricchiuti classe 2 F Ics S. Chiara Brindisi (lavoro di gruppo) 2^ classificato Angelica Salvatore classe 3 C Alighieri- Tanzi Mola di Bari3^ classificato Vito Marco Piazzolla classe 2 H S.M. De Nittis BarlettaTIPOLOGIA 4 Scatto fotografico1^ classificato Siria Maria Verdesca classe 2 B S.M. Monterisi Bisceglie (lavoro di gruppo) 2^ classificato Elia Pio Pecorella classe 2 A S.M. da Feltre-Zingarelli Foggia3^ classificato Giulia Cerfeda classe 2 A S.M. Rocca - Bovio - Palumbo TraniCATEGORIA B (Scuole Secondarie di secondo grado):TIPOLOGIA 1(Poesia, racconto, Caviardage, graphic novel):1^ classificato Giulia Liuni 3 A Liceo Fermi Canosa2^ classificato Serena Cinquepalmi 5 A L. Liceo De Sanctis Trani3^ classificato Camporeale Domenico 4 A bio IISS Ferraris MolfettaTIPOLOGIA 2 (spot o corto amatoriale)1^ classificato Roberta Intini classe 4 A Liceo Ginnasio Aristosseno Taranto2^ classificato Grazia Losurdo 2 B (lavoro di Gruppo) Liceo Classico da Vinci Molfetta 3^ classificato Andrea Franco classe 4 A (lavoro di gruppo)Liceo Fermi Canosa TIPOLOGIA 3 (poster brochure lapbook)1^ classificato Daniele Aruanno classe 3 S Ites Les Carafa Andria2^ classificato Valeria Patimo classe 5 Bsu Liceo delle Scienze Umane Fornari Molfetta 3^ classificato Nicole Saracino 3 B Liceo Fermi Canosa- Sez. di MinervinoTIPOLOGIA 4 Scatto fotografico1^ classificato Alessandro Cavuoto classe 3 Ba , ITET Tannoia Corato 2^ classificato Nunzia Serena Tota classe 3 A Bio IISS Ferraris Molfetta3^ classificato Chiara Corsano classe 4 D S.M. Liceo Classico Tito Livio Martina FrancaSEZIONE INTERNACATEGORIA (studenti del Liceo Vecchi):TIPOLOGIA 1(poesia, acconto, Caviardage, graphic novel):1^ classificato Francesca Cristiana Papagno 5 B(lavoro di gruppo) 2^ classificato Julia Coratella 3 A sa3^ classificato Alessia Ferreri 3 BTIPOLOGIA 2 (spot o corto amatoriale)1^ classificato Gabriele Salvemini classe 1 Bsa (lavoro di gruppo)1^ classificato ex aequo Giulia Caffarella classe 5 Asa (lavoro di gruppo) 2^ classificato Alessandro Ricchiuti classe 2 C(lavoro di gruppo)3^ classificato Giusy Scoccimarro classe 4 A (lavoro di gruppo) Menzione speciale Luigi Bove classe 3 Bsa (lavoro di gruppo) TIPOLOGIA 3 (poster brochure lapbook)1^ classificato Tamara Tortosa classe 5 Csa (lavoro di gruppo) 2^ classificato M. Elena Carretta classe 5 Bsa3^ classificato Alessandra Paradiso Classe 3 ATIPOLOGIA 4 (Scatto fotografico)1^ classificato Sara Caldarola classe 4 B (lavoro di gruppo) 2^ classificato Grazia Carraro classe 2 A3^ classificato Rossella Baldassarre classe 5 CDopo le proclamazioni, a conclusione di una serata densa di emozioni, sono stati invitati a prendere la parola i Partner dell'iniziativa: i Rappresentanti del Comune di Trani, della Regione Puglia, dell'Università di Bari, dell'INFN, della Società Dante Alighieri, dell'Associazione culturale La Maria del porto, dei Dialoghi di Trani, del Distretto Rotary International 2120 , dei Rotary Club di Andria, Barletta, Canosa, Trani, Valle dell'Ofanto. Infine, la Dirigente Scolastica ha ringraziato i Partner, le Scuole con i Dirigenti, i docenti e gli studenti partecipanti, i Componenti della Commissione esaminatrice, i membri dello staff organizzativo del Liceo Vecchi, con l'augurio di proporre per il prossimo anno una seconda edizione del Concorso Dantiamo.