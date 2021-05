Davide Santorsola, il musicista scomparso nel 2014 oggi avrebbe compiuto 60 anni

Social Video 3 minuti Davide Santorsola in un'intervista nel 2012

Oggi, sabato 8 maggio 2021, avrebbe compiuto 60 anni. Stiamo parlando di Davide Santorsola, il grande musicista tranese scomparso per un male incurabile a soli 53 anni, nel dicembre del 2014.Nel 2019 la Città di Trani volle intitolare a Davide Santorsola, la Corte di Palazzo Beltrani, divenuto luogo per appuntamenti musicali e culturali.Cenni biografici: Davide Santorsola (1961-2014), in attività musicale dal 1989 al 2014 e con 16 album all'attivo, è stato un pianista jazz e compositore italiano molto conosciuto all'estero. Autodidatta dall'età di otto anni, agli inizi degli anni '80 compie gli studi di pianoforte; dal 1985 al 1990 frequenta i corsi nazionali di perfezionamento per conseguire nel 1991 la laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo presso l'Università di Bologna. Tenne concerti sia in Italia sia all'estero, in particolare in Giappone, ma non tralasciò l'insegnamento. era stato anche docente di 'Pianoforte Jazz' presso il conservatorio "N. Piccinni" di Bari.Lo ricordiamo con una breve clip tratta da una sua intervista rilasciata a Rai1 nel 2012.