De Marinis, presidente Amet: «L'azienda va avanti nonostante le difficoltà»

Un post del consigliere Corrado aveva accusato l'Amet di essere bloccata, ferma, con un CDA debole .Nella giornata in cui sono presentati quattro nuovi mezzi per arricchire il servizio il presidente De Marinis risponde con un deciso no a quelle affermazioni."Abbiamo fatto tante cose di concerto con la struttura che esisteva, esiste e esisterà. Un ossimoro quasi - aggiunge De marinis - l'accusa della presenza di poteri forti pur legittimi. ""Nulla di anomalo nell'Amet che paga lo scotto dell'epoca della sua fondazione: il mondo è cambiato, è faticoso come ex azienda municipalizzata stare al passo con l'economia".