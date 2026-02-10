prof.Giuseppe De Simone
prof.Giuseppe De Simone
Politica

De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio»

Superiamo le candidature autoreferenziali e coinvolgiamo i cittadini

Trani - martedì 10 febbraio 2026 6.41 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota personale, dal prof. Giuseppe De Simone, politico di lungo corso, già consigliere comunale e più volte assessore della Città di Trani, attale Presidente del Circolo MCL di Trani.

Il Comunicato stampa. Elezioni comunali 2026: Invito ai partiti per le consultazioni elettorali
Le elezioni comunali del 2026 sono ormai alle porte e, mentre la città attende risposte chiare sul proprio futuro, il dibattito politico continua a concentrarsi quasi esclusivamente sulle divisioni interne ai partiti, in particolare sulla scelta del candidato sindaco. Dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra, Trani presenta numerose criticità che non possono essere ignorate: ville storiche abbattute per lasciare spazio a nuovi palazzi, asili nido dai costi elevati che ne limitano la piena funzionalità, una discarica ancora non definitivamente chiusa e bonificata, un parco urbano di circa 40.000 metri quadrati le cui problematiche ambientali restano sostanzialmente assenti dal dibattito pubblico, nonché l'acquisto di immobili particolarmente onerosi, privi di una gestione realmente orientata al bene della collettività. I cittadini hanno diritto a un'amministrazione solida, guidata da persone competenti sul piano professionale e irreprensibili sotto il profilo morale.

Per queste ragioni rivolgo un appello ai partiti del centrodestra che, ad oggi, non hanno ancora presentato un programma elettorale serio, unitario e credibile. Le elezioni primarie rappresentano uno strumento fondamentale di partecipazione democratica e di legittimazione delle scelte politiche. Come recita un noto proverbio, "troppi galli a cantare non fanno mai giorno": è ciò che sembra accadere nel centrodestra tranese, dove si stanno moltiplicando candidature spesso autoreferenziali, non sostenute da una chiara e condivisa volontà popolare. Negli ultimi anni non è emersa una figura capace di aggregare consenso in modo naturale; tale figura potrà emergere solo attraverso un confronto aperto e trasparente con gli elettori. È dunque necessario ricorrere a primarie aperte, nelle quali gli aspiranti candidati sindaco possano presentare programmi amministrativi concreti, credibili e vincolanti per la comunità.

Ma non basta. Occorre aprire il confronto anche a quelle realtà esterne ai partiti che da tempo dialogano con la società civile attiva e che operano quotidianamente sul territorio, spesso in maniera disinteressata. I partiti devono saper ascoltare chi conosce realmente le condizioni della città. Non a caso, Fratelli d'Italia ha previsto nel proprio statuto, all'articolo 2, il ricorso alle primarie come metodo imprescindibile per la selezione dei candidati a tutte le cariche istituzionali e a ogni livello territoriale. Restare chiusi nelle segreterie di partito significa perdere il contatto con la sensibilità dei cittadini e alimentare ulteriormente quella distanza tra politica e comunità che già oggi si traduce in disaffezione e astensionismo. Il tempo a disposizione è limitato. È necessario convocare assemblee pubbliche, aprire il confronto alle diverse componenti della società civile e selezionare, insieme, i migliori candidati per il futuro di Trani.tl@
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Il Capogruppo Claudio Biancolillo attacca la nuova Giunta: "Sacrificati merito e legalità per logiche di potere"
Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi Il punto a 100 giorni dalle elezioni di maggio 2026
Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi» Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi» La Consigliera Regionale interviene sulle indiscrezioni relative ad Alberto Muciaccia: «Ampia fiducia nel tavolo del centrosinistra, ma smentisco i vertici citati dalla stampa»
Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani2026) interviene sulla vicenda dei fondi vincolati "post chiusura"
Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT» Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT» Lettera aperta del prof.Giuseppe DE Simone: «Oltre il profilo giudiziario, serve un atto di responsabilità per superare l'isolamento istituzionale».
Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita Sebastiano De Feudis: «La città non ha bisogno di compromessi ma di metodo, coraggio e responsabilità. Governare non è spiegare. È decidere»
1 Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro” Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro” Dopo il rimpasto tattico della Giunta, emerge la figura dell’ex Presidente dei Commercialisti. La benedizione di Boccia e Ciliento punta a blindare la coalizione e spegnere le ambizioni dei "solisti"
Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Ufficializzati i nomi dei tre nuovi assessori. Rimodulate alcune deleghe, ma resta in capo al Sindaco il "Bilancio" dopo l'uscita di Lignola
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
10 febbraio 2026 L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti”
10 febbraio 2026 Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti”
Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
10 febbraio 2026 Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
10 febbraio 2026 Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani
9 febbraio 2026 Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani
Trani, il Gruppo "CON " rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale "
9 febbraio 2026 Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale"
Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
9 febbraio 2026 Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura " 2026
9 febbraio 2026 Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura" 2026
La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
9 febbraio 2026 La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi
9 febbraio 2026 Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.