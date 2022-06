De Toma: "Soddisfazione per il ripristino dei robot che ripuliscono il porto"

Era stata solo di ieri la segnalazione del consigliere Pasquale De Toma, capogruppo di Forza Italia a Trani, circa lo stato di abbandono e degrado dei cestini che erano stati installati Per consentire un continuo filtraggio dei rifiuti nel porto. immediata la reazione di Amiu che ha provveduto a ripristinare gli stessi .pubblichiamo integralmente il comunicato con cui il consigliere De Toma ringrazia il dottor Spadaro e l'operaio specializzato nella operazione in questione."Sono davvero contento che dopo la mia segnalazione, in maniera più che tempestiva, il relativo servizio di Amiu abbia provveduto a far ripulire - e quindi consentirne la rimessa in funzione - questi "spazzini del porto", dell'azione dei quali davvero c'è un grande bisogno per questioni di igiene, ambiente, sostenibilità e appeal della Città. Ringrazio personalmente il dott. Spadaro e l'operaio specializzato che ha realizzato il servizio."