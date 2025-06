"Decoriamo…in versi”, un progetto di arte e poesia per l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio"

Mercoledì 4 giugno, alle ore 10.30, presso il cortile della serra del plesso "Rocca" nell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", un evento inaugurale ha segnato il termine del progetto "Decoriamo… in versi" nell'ambito del PN Scuola e Competenze 2021 - 27. Si è trattato di un interessante progetto che ha unito l'arte pittorica alla poesia, un esempio di come la scuola possa essere un luogo di creatività ed espressione, dove gli alunni possono scoprire e potenziare le loro abilità artistiche e letterarie. I ragazzi e le ragazze delle classi partecipanti hanno imparato a conoscere la forma poetica dell'haiku, una tradizione giapponese che si presta perfettamente a raccontare storie ed emozioni in poche parole. Gli studenti hanno scritto i propri haiku, che sono stati poi selezionati e sovrascritti sulle colonne dipinte. Le colonne fanno da cornice alla serra presente in uno dei cortili della scuola, creando un percorso visivo unico che accoglie gli studenti e i visitatori tutti. Ognuna di esse rappresenta una stagione: dalla primavera, in cui la natura si risveglia dal lungo sonno invernale, gli alberi si coprono di fiori e le api si rincorrono allegre, all'autunno/inverno, in cui si scopre la bellezza della pioggia che bagna gli alberi spogli e del rallentare i ritmi per fermarsi a riflettere. La colonna dell'estate, infine, è un chiaro invito a gioire dei momenti da trascorrere insieme a parenti e amici. L'esperto del progetto, prof.ssa Disanto Rosanna, e il tutor, prof.ssa Narcisi Antonella, hanno lavorato a fianco degli studenti per guidarli nel loro processo creativo, motivandoli e aiutandoli a superare le difficoltà nell'intento di tirar fuori il meglio di loro, senza il timore di essere giudicati. Il momento conclusivo ed inaugurale del progetto ha visto il coinvolgimento delle famiglie, con il prezioso intervento del Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, che ha sottolineato come "adottare" uno spazio comune, migliorarlo, per poi condividerlo con la comunità scolastica sono azioni che contribuiscono ad accrescere negli studenti dell'Istituto il senso civico di appartenenza e a rendere la scuola un luogo ancora più bello e vissuto.