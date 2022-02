Degrado del marciapiede di via Zara, Di Leo: "Questione aperta quasi un anno fa"

Il Consigliere della Lega Giovanni Di Leo riprende la situazione di degrado in cui si trova Via Zara, centralissima strada che collega via Malcangi al lungomare (trattata su questa testata lunedì scorso), e la mancanza di risposte dall'amministrazione nonostante la situazione sia stata già segnalata con una nota proprio dalla Lega stessa."In merito all'articolo pubblicato da codesta testata giornalistica concernente l'argomento in oggetto mi preme segnalare che sin dal 18 marzo 2021 avevo segnalato il problema in oggetto ottenendo dopo pochi giorni una laconica risposta dell'Area LL.PP. nella quale mi veniva comunicata l'impossibilità ad eseguire lavori per mancanza di programmazione e di carenza fondi.Il consigliere Di Leo, allegando anche la corrispondenza su tale argomento con l'amministrazione ribadisce l'immobilismo della stessa, ringraziando la redazione di Traniviva per l'attenzione sull'argomento."Essendo detta nota inviata anche al Sindaco immaginavo, speravo che lo stesso si sarebbe immediatamente attivato in tal senso ed invece…niente".Ringrazio quindi Voi per il problema sollevato e con l'occasione evidenzio che in detta centralissima Via non era stato mai apposto un cartello di toponomastica…richiesto ed ottenuto grazie al sottoscritto."