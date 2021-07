Degrado del muro della villa comunale: 9.662 euro per un intervento di rifacimento delle parti ammalorate

Una cifra di 9.662 euro per il ripristino del muro della Villa Comunale prospicente Largo Chiarelli: con una determinazione dirigenziale, l' Area lavori pubblici ha indetto una gara per i lavori di ripristino di quel muro, secondo il progetto redatto dai tecnici della stessa Area, per lavori che saranno effettuati con fondi di bilancio comunale.Come si legge nella determina, "a seguito di segnalazioni giunte a quest'ufficio circa lo stato di degrado del muro della villa comunale prospiciente Largo Chiarelli, si è proceduto ad effettuare sopralluogo accertando che detto muro risulta in più punti con intonaco distaccato e copertina in pietra parzialmente rotta, il tutto potrebbe nel tempo provocare ulteriore distacco di intonaco e deterioramento".Per tale motivo "si è proceduto a redigere il presente progetto, nell'ottica di poter provvedere al rifacimento dell'intonaco lungo tutto il muro in questione e alla sostituzione delle copertine in pietra rotte". Gli interventi previsti consistono "nell'esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere, spicconatura di intonaco, rifacimento d intonaco e sostituite copertine in pietra". La cifra prevista per la realizzazione di questi lavori è di 9.662 euro.