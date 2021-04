Delfino a Trani a spasso nel Porto: il video emoziona il web

Social Video 20 secondi Delfino nel Porto di Trani

Ancora un delfino nel porto di Trani. Il video postato da un cittadino sui social riprende ancora il magnifico esemplare nello specchio d'acqua antistante l'entrata del porto. L'evento, sebbene raro, non è l'unico di quest'anno.Infatti già all'inizio del mese, come riportato in un nostro precedente articolo, alcuni delfini avevano fatto ingresso nelle acque del nostro porto, regalandoci immagini suggestive.