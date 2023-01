Detto, fatto! Carcassa di gatto rimossa in via Sant'Annibale Maria di Francia

La carcassa del gatto investito in via Maria Annibale Maria di Francia, dopo la segnalazione di una residente alla redazione di Traniviva (leggi qui ), è stata prontamente rimossa da una ditta specializzata incaricata da Amiu. La municipalizzata tranese infatti specifica che per questo genere di operazioni non interviene direttamente ma affida l'incarico ad un'azienda specializzata nella rimozione e smaltimento secondo le norme stabilite dalla legge.