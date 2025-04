Di Legno Sacro, mostra di Crocifissi antichi al Polo Museale di Trani

La Fondazione S.E.C.A., in sinergia con l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, in occasione delle festività pasquali, presenta al pubblico nella Corte del Polo Museale, inediti capolavori di scultura lignea.Da sabato 12 aprile è in programma la mostra "Di Legno Sacro": capolavori di scultura lignea provenienti dall'antico Monastero delle Suore Clarisse di San Giovanni di Trani.L'esposizione di questi pregiati manufatti di arte sacra, i crocifissi lignei, di diverse dimensioni, sono il segno tangibile del legame tra umano e divino; la rappresentazione, tramite l'intensa espressività e la complessità stilistica, racconta la storia della Passione attraverso lo stile e il mutare del tempo, in una linea di continuità che stringe passato e presente. Tutte le opere sono di ambito meridionale, realizzate nelle botteghe di artigiani locali, sparse in diverse regioni del Sud Italia. In ogni crocifisso è possibile notare differenti caratteristiche stilistiche ma allo stesso tempo, tutti accomunati da un forte pathos del Cristo rappresentato: alle volte morente ma con il capo ancora rivolto verso il cielo in cerca dell'aiuto del Padre, altre volte dopo l'estremo spasimo della morte, con il corpo livido per le percosse subite.Di legno è la Croce, un materiale non molto nobile e costoso che consente la realizzazione in dimensioni anche in grandezza reale che porta con sé segni di autenticità dell'oggetto venerato. Iconologicamente dunque il Crocifisso non può che avere un forte richiamo al legno, più di qualsiasi altro materiale; un legno che, oggetto di venerazione e preghiera, assume tutta la sacralità.Ad arricchire l'esposizione, i reliquiari e una suggestiva Madonna Addolorata in campana di vetro, anch'essi provenienti dal Monastero delle Suore Clarisse e mai esposti finora al pubblico.L'ingresso alla mostra è gratuito. Per informazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it .