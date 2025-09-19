Dieci anni di sacerdozio per don Michele Caporusso

Venerdì 19 settembre 2025, a Trani, nella parrocchia Spirito Santo, alle ore 19.30, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo in occasione del 10° anniversario dell'ordinazione presbiterale di don Michele Caporusso e per l' inizio del suo ministero pastorale come Amministratore Parrocchiale.Di seguito il profilo biografico del sacerdote:Michele Caporusso, nato a Trani il 16 ottobre 1987, battezzato nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi in Trani da mons. Savino Giannotti, dalle mani del quale ha ricevuto la prima comunione e gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ha frequentato l'Istituto Tecnico Industriale diplomandomi come perito tecnico industriale esperto in elettronica e telecomunicazioni. Terminati gli studi nella scuola superiore, si è iscritto alla Facoltà di Ingegneria Elettrica del Politecnico di Bari, frequentando le lezioni e sostenendo gli esami dei primi due anni, ma già qui la voce del Signore che chiama si fece udire e pertanto decise di abbandonare quel tipo di studi nel giugno 2008. Il 13 ottobre 2008 (primo giorno dell'anno propedeutico) è iniziato il cammino verso il presbiterato.Terminato il cammino quinquennale in seminario, l'Arcivescovo Giovan Battista Pichierri lo ha inserito come collaboratore parrocchiale nella parrocchia della B.M.V di Loreto in Trinitapoli. L'ordinazione sacerdotale è stata celebrata nella Basilica Cattedrale di Trani il 19 settembre 2015 presieduta da S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri. Già dall'ordinazione diaconale, referente per la Pastorale Giovanile per la Città di Trinitapoli.Eletto membro del consiglio presbiterale diocesano il 28 settembre 2018 e nominato segretario dello stesso il 9 gennaio 2019. Dal 1° settembre 2019 vicario parrocchiale della Parrocchia di San Magno, vescovo e martire in Trani. Dal 1° settembre 2019, è stato nominato anche cappellano delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, nella Cittadella Sanguis Christi in Trani fino al 1° ottobre 2020 e referente cittadino della Pastorale Giovanile fino al 31 agosto 2025. Dal 1 settembre 2025 è amministratore parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo in Trani, rettore del Santuario Santa Maria di Colonna e assistente spirituale della Sottosezione UNITALSI – Trani – Bisceglie – Corato.