DigithON, il programma della seconda giornata della più grande maratona digitale italiana

DigithON - Il programma del 1 settembre Piazza Castello, Bisceglie

19:30 Saluti Letizia D'Amato, Presidente DigithON

19:35 Ma cosa pensa l'intelligenza artificiale? - Barbara Gallavotti giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica, conduttrice Rai3

20:00 La scommessa di Nexi sull'innovazione a Sud - Marco Carrara, giornalista e conduttore Rai3, intervista Alexandre Bove, Head of Digital in Nexi Group & co-CEO di Nexi Digital

20:20 Difesa digitale - Myrta Merlino, giornalista e conduttrice Canale5 intervista Guido Crosetto, Ministro della Difesa

20:50 Serie Tv e piattaforme: il fenomeno Mare Fuori - Paolo Giordano, giornalista il Giornale, intervista Michele Zatta, vicedirettore Rai Fiction; Francesco Panarella, in Mare Fuori "Cucciolo"; Carmine Recano, in Mare Fuori "Il Comandante"; Vincenzo Ferrera, in Mare Fuori "Beppe"

Prosegue l'ottava edizione di, la più grande maratona digitale italiana che si pone come obiettivo l'approfondimento di temi al centro della rivoluzione digitale con i grandi protagonisti e le grandi protagoniste delle istituzioni, delle aziende, del mondo della cultura e dello spettacolo. Durante la mattinata della seconda giornata avrà inizio la gara tra le startup partecipanti al contest.In serata, invece, i talk di piazza Castello con grandi ospiti, dal ministro Guido Crosetto agli attori della serie cult "Mare Fuori". Ecco il programma completo.