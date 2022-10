Dimissioni Zitoli: «Un passo indietro per veder raggiunti gli obiettivi che ci siamo dati»

«Le motivazioni alla base delle mie dimissioni sono di natura esclusivamente lavorativa, cosa che non mi consente in questo momento storico di dedicare tutto il mio impegno che questa Amministrazione e questa città meritano per portare a compimento tutti gli obiettivi che ci siamo dati». A dirlo è l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Zitoli, nel corso della conferenza stampa convocata questo pomeriggio a Palazzo di Città, a cui hanno preso parte anche il sindaco Amedeo Bottaro e il consigliere di Sinistra Italia, Luca Morollo, suo collega di coalizione.Zitoli ha precisato come il suo Assessorato abbia saputo intercettare numerosi finanziamenti: tra i più importanti, ricordiamo i progetti di messa in sicurezza e ristrutturazione delle scuole d'infanzia Calcutta e Dell'Olio, adeguamento delle palestre De Amicis e Petronelli, la costruzione della nuova scuola Papa Giovanni, nuove mense alla Beltrani e Bovio, la costruzione di un nuovo asilo comunale, nuovo bando triennale 2022-2025 della mensa scolastica, implementazione delle ore di assistenza specialistica a favore di studenti con disabilità, riattivazione del servizio doposcuola e sezioni primavera. E ancora: finanziamenti per interventi di arte urbana presso il parco Petrarota, assegnazione di contributi per progetti culturali di durata triennale e interventi alla biblioteca comunale. Infine, ai fondi Pnrr per accessibilità ai siti culturali sono stati candidati Parco Santa Geffa, Palazzo Beltrani e biblioteca.«Ora un Amministratore realmente responsabile - ha aggiunto Francesca Zitoli - deve sapere di poter dare tutto il tempo di cui questa città ha bisogno, per correre. Esco forte, con la consapevolezza di aver dato tutto quello che era nelle mie mani. Tanto altro deve essere fatto ancora fatto però se per questa città è necessario un mio passo indietro per vedere raggiunti quegli obiettivi, lo faccio assolutamente di buon grado - ha infine concluso - perché diversamente farei un atto egoistico, tradendo la fiducia di coloro che mi hanno votato e scelta, prima come consigliere e poi come assessore grazie alla nomina del sindaco».