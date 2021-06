Manutenzione scolastica, il Comune di Trani beneficiario di un nuovo finanziamento

«Il comune di Trani è risultato beneficiario di un finanziamento ministeriale volto ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti termici e antincendio delle scuole del primo ciclo per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024». Ad annunciarlo l'assessore Francesca Zitoli che aggiunge: «Abbiamo inserito tali interventi nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche con delibera di giunta comunale n. 47/2021 e per utilizzare le risorse assegnate è ora necessario procedere con la predisposizione del progetto. Tutto questo per strutture scolastiche più idonee, più sicure, più confortevoli.Grazie ai consiglieri Vito Branà e Luca Morollo per la collaborazione costruttiva e sensibilità mostrate, al dirigente ing. Luigi Puzziferri e alla geom. Annapaola Paladini per il loro indispensabile lavoro».