Diocesi, nella Cattedrale di Trani l'ordinazione di tre diaconi

Sabato 25 settembre 2021, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 19.30, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, durante una solenne concelebrazione eucaristica da lui presieduta, ordinerà diaconi gli accoliti Silvio Caldarola, Felice Musto, Michele Piazzolla.La celebrazione avverrà nell'osservanza del norme anticovid e sarà trasmetta in diretta televisiva sull'emittente Easy Tv, canale 190, e relativi youtube, facebook e applicazione; nonché sul canale diocesano youtube e profilo diocesano facebook.Per favorire la partecipazione di un maggiore numero di persone, la diretta televisiva sarà trasmessa anche su uno schermo predisposto all'esterno della Cattedrale, su piazza Mons. Reginaldo Addazi (lato destro guardando il sacro tempio)., nato a Molfetta il 30 dicembre 1993, è originario della comunità parrocchiale di Santa Maria di Passavia in Bisceglie, dove è cresciuto nell'educazione alla fede, mettendosi poi a servizio della comunità come educatore ACR, animatore di oratorio e catechista. Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo "L. Da Vinci" in Bisceglie, inizia il percorso formativo e teologico presso il Seminario Regionale di Molfetta, fino al 2016, momento in cui interrompe il cammino, continuando però il percorso di studi in teologia, conciliandolo con l'impegno costante in parrocchia e il lavoro di animatore. Rientra in seminario nel settembre 2018, conseguendo il baccalaureato in teologia nel febbraio 2019 e intraprendendo gli studi di licenza in antropologia teologica. Dal Settembre 2020 vive l'esperienza pastorale presso la comunità parrocchiale di Santa Maria Greca in Corato., nato a Corato il 10 Gennaio 1994; originario della Parrocchia Santa Maria Greca di Corato, nella quale ha vissuto l'intero percorso di iniziazione cristiana. Dopo la maturità conseguita presso Istituto Alberghiero di Molfetta nel luglio 2013, ha vissuto diverse esperienze lavorative nel settore. Nel settembre 2014 entra all'anno propedeutico presso Molfetta; iniziando, l'anno seguente l'esperienza formativa nel seminario molfettese. Terminato il percorso formativo e di studi, consegue il baccalaureato in Sacra Teologia il 23 Febbraio 2021. Dal 1 ottobre 2020 presta servizio pastorale nella realtà del centro storico di Barletta, nella Parrocchia Sant'Andrea e in Concattedrale., nato a Barletta il 22 febbraio 1996, proveniente dalla Parrocchia San Benedetto. Ha frequentato il seminario minore Diocesano "Don Pasquale Uva" di Bisceglie negli ultimi tre anni di scuola superiore e successivamente si è formato presso il seminario regionale "Pio XI" di Molfetta. Ha studiato presso l'Istituto "Regina Apuliae" della Facoltà Teologica pugliese in Molfetta, conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia lo scorso febbraio. Sta svolgendo l'esperienza pastorale presso la Parrocchia Santissimo Salvatore in Margherita di Savoia.