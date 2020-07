Diocesi Trani-Barletta-Bisceglie, al via ai contributi per le famiglie in difficoltà

Giovedì 9 luglio 2020, a Trani, nella Palazzo Arcivescovile, alle ore 17.00, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, terrà una conferenza stampa su un pacchetto di interventi economici nei confronti delle famiglie in difficoltà, già in via di erogazione.Si tratta di un fondo di solidarietà che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato alle diocesi italiane, con risorse economiche dell'otto per mille, "a beneficio della parrocchie, degli enti ecclesiastici e delle famiglie in difficoltà", scrive l'Arcivescovo in una comunicazione ai fedeli dell'Arcidiocesi. "Pertanto – prosegue Mons. D'Ascenzo – la nostra comunità ecclesiale potrà offrire un sollievo economico a quanti versano in situazioni critiche che potranno rivolgersi ai parroci della Diocesi, i quali si faranno carico delle singole istanze". Alla conferenza stampa prenderanno parte mons. Giuseppe Pavone, Vicario Generale, e il sig. Leonardo Bassi, economo diocesano.