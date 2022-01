Diploma di quattro anni all'Istituto Aldo Moro di Trani per l'indirizzo "Relazioni Internazionali per il Marketing"

Un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro un anno prima adeguandosi al modello europeo, l'Istituto Tecnico Economico Statale "Aldo Moro" di Trani arricchisce la propria offerta formativa ricevendo l'autorizzazione ministeriale per attivare, già dal prossimo anno scolastico 2022/2023, il diploma in 4 anni per l'indirizzo "Relazioni Internazionali per il Marketing", che prevede lo studio di ben 3 lingue straniere.Il diploma, valido al pari a tutti gli effetti di legge a quello ottenuto dopo 5 anni, consentirà l'inserimento professionale immediato o di proseguire gli studi universitari.Nel percorso quadriennale è garantito l'espletamento degli stessi insegnamenti previsti nel percorso quinquennale, aggiungendo alcune settimane di formazione ad inizio e fine anno scolastico.L'attivazione di alcuni rientri pomeridiani non creerà problemi agli studenti ed alle famiglie poiché sarà attivo il servizio di mensa scolastica offerta grazie alla collaborazione dell'Istituto Alberghiero presente all'interno dell'I.I.S.S. "Aldo Moro".A scuola, dunque, dal primo settembre, con l'erogazione di learning week dedicate alla Transizione Ecologica con lo sguardo rivolto alla Green Economy e dopo la fine dell'anno scolastico gli studenti svolgeranno il modulo di Educazione Civica e il P.C.T.O. (ex alternanza scuola lavoro) settimane aggiuntive di formazione che però consentiranno di anticipare di un anno l'acquisizione del titolo.La didattica si fa sempre più innovativa grazie alla presenza del Laboratorio S.T.E.M., dell'attuazione del C.L.I.L. e della simulazione d'impresa oltre che dei moduli formativi per competenze.Il Dirigente scolastico, prof. Michele Buonvino, supportato dal collegio dei docenti, ha voluto fortemente l'attuazione di tale percorso guardando al panorama europeo per offrire un vantaggio agli studenti del territorio che vogliano seguire un percorso di eccellenza che consenta l'acquisizione di competenze di alto profilo e l'ingresso anticipato nella realtà professionale.Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 04 Febbraio presso la segreteria dell'Istituto o in modalità on line.