Diritto di famiglia, nella Sala Capitolare del Senato un evento dedicato al tranese Nicola Corraro

Questo pomeriggio a Roma, presso la Sala Capitolare del Senato, dalle ore 15.30 alle 18, si terrà un tavolo di lavoro dal titolo "Diritto di famiglia: dalla continuità alla riforma", in memoria del tranese Nicola Corraro, un uomo che ha dedicato la sua vita ai valori della famiglia e del lavoro.L'evento, su iniziativa della sen. Maria Rizzotti e organizzato dalla dott.ssa Francesca Corraro, Direttore Editoriale di SD&C Editore di Trani, annovera tra i relatori il dott. Sergio De Nicola, il dott. Giuseppe Spadaro, l'on. Avv. Mirella Cristina, la dott.ssa Maria Pia Turiello, gli avvocati Antonio Tripodi, Elisa Perrella, Eugenio Bisceglia, Luca Muglia, Marco Meliti, Manuela Cocca, Miriam Arabini, Rita Perchiazzi, Laura Landi e la dott.ssa Santina Cava. Modera il tavolo di lavoro la giornalista Maria Pia Rossignaud, direttrice di Media Duemila e Vicepresidente dell'Osservatorio TuttiMedia.La Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stata scelta proprio per ricordare l'ultimo evento al quale ha partecipato il compianto Nicola Corraro; in quell'occasione, il 22 novembre 2021, il Sindaco di Trani avv. Amedeo Bottaro consegnò in quella sala i Premi per l'Editoria a cura della SD&C Editore a professionisti impegnati nell'editoria.