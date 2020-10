Disabilità, dal 10 ottobre la presentazione delle domande all'avviso Provi-Dopo di noi

Da sabato 10 ottobre ripartirà la possibilità di presentare manifestazione di interesse a valere sull'Avviso PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di NOI. L'avviso permette di costruire un progetto di vita indipendente consentendo l'acquisto di ausili domotici e informatici, la contrattualizzazione di un assistente personale con finalità ben specifiche, l'acquisto di servizi per favorire la mobilità, l'abbattimento di alcune barriere architettoniche, l'acquisto di arredi che favoriscono l'autonomia.Per ciascun PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di Noi è riconosciuto un contributo massimo di 15.000 euro e 20.000 euro, per il periodo complessivo di durata del PRO.V.I. pari a 12/18 mesi per ciascun beneficiario. L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line, accedendo all'indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – "PROCEDURE TELEMATICHE – Accreditamento".La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE in corso di validità. Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del progetto di vita o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE, e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare. In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali SPID sarà possibile delegare alla presentazione della istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID; in alternativa, non sarà possibile procedere alla presentazione della istanza.Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/. Per richiedere informazioni sull'Avviso è possibile rivolgersi al Responsabile regionale del procedimento, esclusivamente mediante l'invio di richieste all'indirizzo di posta elettronica: m.pellicano@regione.puglia.it.Informazioni potranno essere richieste al Segretariato Sociale di Trani (0883/581105 – 353/3061614) e Bisceglie (080/3950297 – 377/3269513).