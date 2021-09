"Disappunto" dell'assessore Merra: il commento alla dichiarazione di Mastrototaro

"Ho sempre preso posizioni dure e concrete riguardanti le mie scelte politiche, ancora oggi dopo anni di duro lavoro a sostegno della città - scrive l'assessore all'ambiente Raffaella Merra a commento dell'uscita dal gruppo "Bottaro Sindaco" da parte del consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro - e di chi ha i miei stessi ideali ritengo doveroso esperire il mio disappunto su chi "rendendosi verginello" agli occhi del popolo usa la politica come merce di scambio".E aggiunge: "Tradire il popolo e soprattutto chi ha avuto fiducia in noi di certo non porterà nessun giovamento, anzi, l'solamento è figlio di scelte politiche da baratto, la pretesa di scalata finirà in un fallimento proprio come in un fallimento si esaurira' lo stesso tentativo .Il braccio di ferro bisogna saperlo fare ma con diligenza e rispetto verso la nostra Città. Colgo l'occasione di auguri sinceri al Consigliere Comunale Mastrototaro per il suo nuovo percorso politico".