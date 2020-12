Discarica, Di Gregorio: «Avanza la procedura di chiusura definitiva dei due lotti»

Procedono a "spron" battuto a cura dell'Ufficio tecnico Comunale, le attività finanziate e programmate nel corso della passata consiliatura in materia ambientale. Avanza la procedura di chiusura definitiva dei due lotti della discarica comunale grazie ad un finanziamento Regionale acquisito dal Comune di Trani per 7 milioni di euro nell'ambito del c.d. "Patto per il Sud" tra la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei mesi scorsi è stato sottoscritto il disciplinare con la Regione e si avvia l'attività progettazione definitiva ed esecuzione delle opere di capping definitivo.Parallelamente, gli stessi Uffici Tecnici hanno proceduto alla aggiudicazione delle opere di messa in sicurezza e di emergenza del III lotto della discarica all'esito della gara ad evidenza pubblica che ha visto la partecipazione di ben dodici soggetti tra società, raggruppanti ed associazioni di imprese e consorzi.Anche in questo secondo caso lavori che saranno realizzati grazie ad un finanziamento acquisito dal Comune di Trani di ben 6 milioni e mezzo di euro. Nei giorni scorsi il Segretario Generale ha quindi proceduto a rogare il contratto tra l'ATI aggiudicataria ed il Comune di Trani e nei prossimi giorni saranno consegnati i lavori che partiranno con tempestività.Due importanti, per valore economico e tecnico, cantieri di opere pubbliche che vengono interamente finanziati da risorse Regionali, gestiti dai capaci Tecnici del nostro Ufficio Comunale con gli atti di indirizzo dell'assessorato all'ambiente guidata dall'Assessore Raffaela Merra.