Discarica di Trani, martedì 14 una conferenza sull'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza

Martedì 14 dicembre 2021 alle ore 12.00 presso la sede di AMIU S.p.A. in Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 si terrà una conferenza stampa sui lavori attualmente in corso presso la discarica di Trani di messa in sicurezza di emergenza (MISE). Terranno la conferenza stampa il Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, e l'Amministratore Unico di AMIU, Ing. Gaetano Nacci.