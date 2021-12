Discarica, il punto: ottimizzata la copertura dei lotti, in corso la realizzazione del sistema di raccolta del percolato

«Siamo a un un avanzamento sostanziale dei lavori: è stato completato il miglioramento della copertura del Lotto 1 ed è in corso il miglioramento del Lotto 3». Con queste parole l'Amministratore Unico di Amiu, Gaetano Nacci ha illustrato, nel corso di una conferenza stampa e successivo sopralluogo al sito, lo stato attuale dei lavori di messa in sicurezza della discarica comunale.«E' stato ottimizzato - ha proseguito - il sistema di raccolta delle acque meteoriche ed è in corso di realizzazione il sistema di raccolta e gestione dell'impianto di percolato. In più sostituiremo la torcia e ci sarà un sistema di delle acque meteoriche che costituirà notevoli economie per Amiu».«Bello vedere - ha proseguito il sindaco Amedeo Bottaro - quanto è stato fatto in questi sei anni: la città può essere orgogliosa di quanto questa Amministrazione abbia investito nella sicurezza e nella tutela dell'ambiente. Quello che prima era un pericolo per la salute dei cittadini oggi è un modello da esportare in tutte le altre discariche».«Quello che faremo è ancora più importante: intanto il mio grazie va all'amministratore Amiu, ingegner Gaetano Nacci, che sta facendo un lavoro encomiabile, ma anche ai vecchi dirigenti, funzionari e alla Regione Puglia che investe nella finalità di eliminare completamente la discarica. Le acque meteoriche finivano per diventare percolato costituendo anche un motivo di costi enormi per la collettività», ha concluso il primo cittadino.Non solo quindi sostenibilità ambientale ma anche economica, poiché la gestione della discarica pesa sulle dei cittadini di Trani.