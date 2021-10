Discriminazioni, barriere, bullismo: ne parla Fabio de Nunzio con "Sotto il segno della bilancia"

Discriminazioni, barriere, bullismo: sono "attacchi" che colpiscono nel corpo e nella mente. E le vittime sono sempre più numerose: ne parla Fabio de Nunzio nel suo libro "Sotto il segno della bilancia News" (ed. Ventura) dando risalto ai problemi della gente.E questa sera l'autore, famoso volto della tv, già inviato di Striscia la notizia" e inviato del "Caffè di Raiuno", sarà presente a Trani nella Galleria Belmondo alle ore 18 per la presentazione di questo suo lavoro, giunto alla quarta edizione ed arricchito di nuove voci che ora non sono più afone e distanti per distrazione o per superficialità: su iniziativa dell'associazione Forme, di cui è presidente Elena Brulli, è infatti in programma la presentazione del libro "Sotto il segno della bilancia", un incontro nel corso del quale l'autore dialogherà con la giornalista Lucia de Mari, alternandosi con gli interventi dell'assessore alle Culture Francesca Zitoli, la biologa nutrizionista Annamaria Pasquadibisceglie e Tommaso Vallosa Maestro di FourMoving."Sotto il segno della bilancia" è un libro paladino di chi subisce il bullismo nelle scuole oltre a far parlare, chi l'obesità, la soffre come problema di salute e discriminazione sociale e lo fa con toni leggeri e romantici, sulla falsariga della biografia di Fabio De Nunzio, sempre alla ricerca di storie da portare alla ribalta sociale, perché nessun debole rimanga indietro e nessuno stigma giustificato.Un testo frizzante e rinnovato, ancor più consapevole del proprio valore, arricchito di storie della gente che tra i sospiri ci hanno raccontato le loro vicende, con la raccomandazione "non vi dimenticate di noi" ma anche di nuovi pareri professionali, in un testo che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e i premi letterari.La serata sarà coronata da una Mostra d'Arte collettiva.