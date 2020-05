Distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, Amiu alla ricerca di facilitatori ambientali

È stato pubblicato l'avviso per presentare la candidatura per ricoprire il ruolo di facilitatori ambientali per la distribuzione dei kit per il servizio di raccolta differenziata sull'intero territorio comunale nel Comune di Trani. Le unità si occuperanno, per un periodo di 3 mesi, della distribuzione di attrezzature e della fornitura di istruzioni agli utenti.Per accedere alla procedura si richiede il possesso dei seguenti requisiti minimi: buone capacità informatiche, patente B, diploma di maturità e residenza nella Città di Trani. L'individuazione dei soggetti deputati a ricoprire l'incarico avverrà mediante sorteggio pubblico in programma per la mattinata di mercoledì 3 giugno 2020. Le candidature possono essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 2020, seguendo la procedura presente al seguente link:Nelle giornate del 4, 5 e 6 giugno 2020 si terranno visite mediche, formazione generale e specifica per poi avviare le attività in campo dall'8 giugno 2020, data di avvio della distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale.